PlayStation Plus - Deus Ex: Mankind Divided wieder gratis verfügbar

Das eigentlich kostenlose Spiel Deus Ex: Mankind Divided für PlayStation Plus-Abonnenten war plötzlich kostenpflichtig. Nun hat sich Sony zu Wort gemeldet und mitgeteilt, dass der Fehler behoben worden ist.

Eigentlich hätte der Titel Deus Ex: Mankind Divided in diesem Monat für Abonnenten bei PlayStation Plus kostenlos zur Verfügung stehen müssen. Derzeit war das Spiel aber auch für PS Plus-Mitglieder kostenpflichtig, sodass dafür Geld bezahlt werden musste.

Bisher war der Grund dafür noch unbekannt. Nun haben die Verantwortlichen bei Sony den Fehler behoben, wodurch Deus Ex: Mankind Divided jetzt wieder kostenlos für alle PS Plus-User ist. Laut Sony gab es offensichtlich einen Systemfehler, weshalb der Titel kurzzeitig den falschen Preis zugewiesen hat.

