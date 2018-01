PlayStation Plus - Deus Ex: Gratis Spiel kostet plötzlich Geld

Wer Abonnent bei PlayStation Plus ist, bekommt einige Spiele kostenlos. Eines der Gratis-Games ist aber plötzlich kostenplichtig. Selbst wenn man PS Plus hat, muss man für Deus Ex: Mankind Divided Geld bezahlen.

Wenn ihr ein Abonnement bei PlayStation Plus seid, erwartet ihr eigentlich kostenlose Spiele. Eines der Gratis-Games für den Januar 2018 ist nun aber plötzlich kostenpflichtig, sodass ihr Geld bezahlen müsst.

Das Spiel Deus Ex: Mankind Divided ist das wohl größte Spiel in diesem Monat. Das ist am heutigen Samstag aber aus unbekannten Gründen nicht gratis, sondern kostet satte 30 Euro.

PlayStation Plus Gratis PS Plus Games für 2018 im News-Ticker

PS Plus Fehler: Deus Ex kostet Geld

Der Grund für den Fehler ist derzeit noch unbekannt. Wir haben Sony um ein Statement gebeten, bislang aber noch keine Antwort erhalten. Es kann sein, dass der Bug schon in Kürze behoben wird.

Ein weiterer Irrtum wurde heute behoben, denn ein herausgenommenes Spiel wurde wieder hinzugefügt. Hier gibt es alle Details:

PlayStation Plus Verschollenes Bonus-Spiel jetzt auch in Europa verfügbar!