PlayStation Plus - April 2018: Alle Spiele für eure PS4 bekannt!

Nur noch wenige Tage verbleiben bis zum April 2018, jetzt sind endlich die neuen PS Plus Spiele bekannt. Sony hat die offizielle Liste mit allen Games für PS4, PS3 und PS Vita enthüllt. Wir haben alle Informationen zu den Titeln und was euch im nächsten Monat alles auf eurer PlayStation erwartet.

Es ist soweit, Sony hat endlich bekannt gegeben, welche Spiele es bei PlayStation Plus im April 2018 geben wird! Alle Abonnenten von PS Plus bekommen unbegrenzten Zugriff auf sämtliche Titel, also sowohl für die PS4 als auch für PS3 und PS Vita.

Im April gibt es bei PS Plus Mad Max und Trackmania Turbo für eure PlayStation 4. Bei der PlayStation 3 gibt es ebenfalls zwei neue Games In Space We Brawl und Toy Home. Und für die PS Vita gibt es außerdem Nachschub für alle Handheld-Spieler mit den beiden Titeln 99 VIDAS und Q*Bert Rebooted. Aber Achtung: Ab 2019 bekommt ihr nur noch PS4-Spiele!

PlayStation Plus Gratis PS Plus Games für 2018 im News-Ticker

Wann, was und welche Spiele?

Sony hält bei der Bekanntgabe der neuen PS Plus Spiele ein festes Muster ein. Die nächsten Games stehen immer zum ersten Dienstag eines jeden Monats bereit. Am Mittwoch davor werden die entsprechenden Videospiele offiziell enthüllt.

Für den nächsten Monat bedeutet das, dass die entsprechenden Spiele am 03. April 2018 zum kostenlosen Download bereitstehen. Wer sich noch schnell die Games für den März sichern will, hat noch bis zum 02. April 2018 Zeit.

PS Plus April 2018: Die neuen Games

Im April gibt es die folgenden Titel bei PlayStation Plus:

Mad Max (PS4)

(PS4) Trackmania Turbo (PS4)

(PS4) In Space We Brawl (PS3)

Toy Home (PS3)

99 VIDAS (PS Vita)

Q*Bert Rebooted (PS3/PS4/PS Vita)

Nur für kurze Zeit: Die März 2018 Spiele

Wenige Tage verbleiben, um die Spiele aus dem Vormonat herunterzuladen und somit auch für immer behalten zu dürfen:

Bloodborne (PS4)

Ratchet and Clank (PS4)

Mighty No. 9 (PS4 und PS3)

Legend of Kay Anniversary (PS3)

Claire: Extended Cut (PS Vita und PS4)

Bombing Busters (PS Vita und PS4)

PlayStation Plus Kostenlos testen: 14 Tage gratis für Nicht-Abonnenten

