PlayStation Plus - Angebot des Tages bei Amazon: Nur 45 Euro!

Das Schnäppchen ist jedoch nicht nur bei Amazon, sondern auch bei MediaMarkt und Saturn verfügbar. Wer lieber dort bestellen will, kann dies problemlos tun.

Wer zu Weihnachten eine PlayStation 4 bekommt, der sollte eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft dazu erwerben. Nur für kurze Zeit gibt es im Rahmen der Last Minute Angebote von Amazon ein besonderes Angebot für PS Plus.

