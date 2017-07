PlayStation Plus - 15 Monate für nur 35 Euro im Angebot

PlayStation Plus ist Teil des Amazon Prime Days. Ein Abonnement für 15 Monate kostet auf der Angebotsseite derzeit nur 35 Euro. Der Rabatt ist noch bis zum Dienstagabend gültig. Nur solange der Vorrat reicht.

Wer sein PlayStation Plus Abonnement aktualisieren, verlängern oder eines abschließen möchte, sollte auf dieses Angebot beim Amazon Prime Day achten. Auf der Angebots-Seite des Online-Händlers gibt es das PS Plus Abo drastisch reduziert.

Zum Angebot: PlayStation Plus Mitgliedschaft 15 Monate*

15-Monats-Abo PlayStation Plus im Angebot

So erhaltet ihr ganze 15 Monate PlayStation Plus für nur 34,99 Euro und zahlt so nur die Hälfte von dem normalen und ursprünglichen Preis.

Mit PlayStation Plus erhaltet ihr Zugang zu Online-Dienste, Multiplayer-Modi und "kostenlose" monatliche Spiele für die PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita. Den Code bzw. Produktschlüssel, den ihr für PS Plus bei Amazon erwerbt, könnt ihr auf der offiziellen Seite von Sony, dem PlayStation Store, einlösen.

Hilfreich: So löst du einen Gutschein-Code über einen Webbrowser / die PlayStation App ein!

