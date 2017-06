Wer seine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus zum Schnäppchenpreis verlängern möchte, hat jetzt die Möglichkeit. 12 Monate PS Plus gibt es aktuell für nur 35 Euro!

Im Rahmen des Days of Play Sale könnt ihr eure Mitgliedschaft bei PlayStation Plus zum absoluten Schnäppchenpreis verlängern. Das 12 Monate geltende Abonnement wird euch gerade eimal 35 Euro kosten!

Hier geht es direkt zum PS Plus Angebot!

PlayStation-Spieler dürfen sich aktuell sogar über noch mehr spannende Angebote freuen. Habt ihr Lust auf Schnäppchen? Dann schaut hier für den ultimativen Überblick vorbei:

