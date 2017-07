PlayStation Plus - 12 Monate für nur 35 Euro im Angebot

Der Elektronik-Händler Saturn hat seine Entertainment Weekend Deals gestartet. Games, Filme und Musik sind dabei knallhart reduziert. Mit dabei ist auch die Mitgliedschaft bei PlayStation Plus bei einer Dauer von 12 Monaten für gerade einmal 35 Euro.

Die Angebote gelten nur bis Montag, 9 Uhr morgens und nur solange der Vorrat reicht. Bei physischen Gegenständen wie Spielen und Blu-rays ist der Versand vollkommen kostenlos.

Mit dabei ist auch ein besonders Angebot für alle PS4-Besitzer: Eine PlayStation Plus Mitgliedschaft 12 Monate lang für nur 35 Euro - ein absolutes Schnäppchen.

