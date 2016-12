Um Multiplayer-Spiele zu spielen, braucht ihr PlayStation Plus. Das Abonnement für ein ganzes Jahr gibt es im offiziellen PlayStation Store zu Weihnachten 20 Prozent günstiger. Die 12 Monate PS Plus kosten dort zurzeit 39,99 Euro. Leider ist das Angebot nur für neue Kunden.

Sony will denjenigen, die vom Weihnachtsmann eine PlayStation 4 geschenkt bekommen, von einem Abo von PlayStation Plus überzeugen: Im offiziellen PlayStation Store ist der Preis für ein Abonnement von 12 Monaten reduziert erhältlich.

PlayStation Plus im Angebot

Für 39,99 Euro erhaltet ihr ein Jahr PlayStation Plus mit allem, was dazugehört. Normalerweise kostet das Abo 49,99 Euro. Beachtet aber bitte, dass es sich nur um ein Angebot für Neukunden handelt. Wer versucht, PlayStation Plus mit dem Deal zu verlängern, erhält die Warnung „Kein Kauf möglich“.

Mit PlayStation Plus ist es grundsätzlich möglich, den Multiplayer-Modus aller unterstützten Spiele zu nutzen. Ohne Abo könnt ihr in den Games nicht online gehen. Außerdem bekommt ihr jeden Monat einige Titel, die ihr ohne Zusatzkosten herunterladen und spielen könnt.

Das Angebot findet ihr im PlayStation Store bei 12 Monate PlayStation Plus oder auf der verlinkten Seite.

Alternativ: PlayStation Plus bei Amazon im Angebot*

Infos zu PlayStation Plus

