PlayStation Now - Sony fügt 16 neue Spiele im Januar 2018 hinzu

Sony hat neue Spiele im Repertoire, die im Januar 2018 für alle Abonnenten von PlayStation Now zugänglich gemacht werden. Darunter befindet sich unter anderem Until Dawn.

Der Games-Streaming-Dienst von Sony, PlayStation Now, erhält in regelmäßigen Abständen neue Produkteinträge. Ihr könnt euch den Dienst als Gaming-Pendant zu Netflix vorstellen. Wenn ihr über ein entsprechendes Abonnement verfügt, könnt ihr aus einer umfangreichen Bibliothek diverse Spiele via Stream spielen. Das bedeutet, dass ihr die Spiele nicht auf eure eigene Festplatte herunterladet und sie stattdessen ohne Installation via Cloud gespielt werden können.

Nun dürfen alle Abonnenten hier bereits auf eine Bibliothek zurückgreifen, die weit über 600 Spiele im Repertoire aufweist. Und es wird nicht weniger! Jüngst sind wieder 16 neue Games für Januar angekündigt worden. Darunter befinden sich Spiele für die PlayStation 3 und PlayStation 4. Im Detail werden unter anderem die PS4-Spiele Until Dawn und Everybody's Gone to the Rapture Einzug halten, während die PS3- Games Beyond: Two Souls und Heavy Rain ebenfalls mit von der Partie sind.

Neue PlayStation 4-Spiele

Alienation

Escape Plan

Everybody's Gone to the Rapture

Fat Princess Adventures

Gravity Rush Remastered

Hardware Rivals

Knack

PixelJunk Shooter Ultimate

Shadow of the Beast

Until Dawn

Neue PlayStation 3-Spiele