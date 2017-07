PlayStation Now - Noch in diesem Jahr in Deutschland - Beta naht

In diesem Jahr soll es endlich so weit sein und Sonys Streaming-Dienst PlayStation Now wird den Weg nach Deutschland finden. Ein Betatest - für den man sich bereits anmelden kann - ist demnächst geplant.

Mit PlayStation Now kündigte Sony seinerzeit eine völlig neue Möglichkeit an, Videospiele zu spielen. Die Spiele sollten einfach im Store erstanden werden und via Online-Streaming zum Beispiel am TV gespielt werden können. In den USA läuft der Service schon seit einiger Zeit, doch in der Zwischenzeit wurde das Konzept angepasst und grenzt es aktuell wieder nur auf den PC und die PlayStation 4 ein.

Wie jetzt von Sony mitgeteilt wurde, soll noch in diesem Jahr der Service auch endlich in Deutschland, Frankreich und Luxemburg an den Start gehen. So sollen die Spieler die Möglichkeit bekommen, "hunderte PS3- und PS4-Titel zu streamen, ohne die Spiele herunterladen zu müssen." Auch der Online-Multiplayer soll für PS Now kein Problem darstellen und sogar an die von einigen Spielern heiß begehrten Trophäen hat man gedacht.

Der Service wird in Deutschland ab 18 Jahren sein und sich höchstwahrscheinlich - ähnlich wie zum jetzigen Zeitpunkt im PSN-Store - nur via Eingabe von Daten des Personalausweises aktivieren lassen. Außerdem ist davon auszugehen, dass es ähnlich wie in den anderen Ländern eine monatliche Abo-Gebühr geben wird, die euch freien Zugriff auf die Online-Bibliothek erlaubt. In den USA sind dies aktuell 19.99$ - eine Übernahme des Preises in Euro ist durchaus denkbar.

Wer jetzt schon mal etwas die Luft der Zukunft schnuppern möchte, kann sich für den Beta-Test anmelden, der demnächst starten soll und mit dem man gegebenenfalls noch einige Fehler und Probleme ausmerzen kann. Hier geht es zur Beta-Registrierung.

