PlayStation Now - Neue Games - darunter SOMA und Deadlight

Die Mannen von Sony vergrößern ihre Spieledatenbank im Rahmen von PlayStation Now. Es kommen im Oktober diverse neue Games, darunter befinden sich eine Menge Horrorspiele.

Die Datenbank von PlayStation Now verfügt bereits über 400 Spiele, die entweder auf der PlayStation 4 oder sogar auf Windows-PCs gespielt werden können. In unregelmäßigen Abständen kommen neue Spiele hinzu. Doch worum handelt es sich eig. bei PlayStation Now?

Was ist PS Now?

PlayStation Now ist eine gigantische Spiele-Bibliothek, die mit etwaigen PS3- und PS4-Titeln auftrumpfen kann. Darunter befinden sich Klassiker, neuere Blockbuster und diverse Abenteuer, die allesamt von euch gestreamt werden möchten.

Ihr erhaltet also unbegrenzten Zugriff auf 400 Spiele, die zudem keine Disc benötigen. Ein benötigter Platz auf eurer Festplatte fällt ebenfalls weg, da ihr die Spiele streamen könnt. Das Geschäftsmodell entspricht einem Abomodell, das im Monat 16,99 Euro kostet. Falls ihr euch vorerst ein Bild machen möchtet, könnt ihr sieben Tage auf eine kostenlose Testversion zurückgreifen. Im Grunde kann man den Dienst sehr gut mit Netflix und Co. vergleichen - nur eben für Spiele.

Besonderes Feature: Die Spielesammlung kann nicht nur auf Sony-Endgeräten gestreamt werden. Es ist ebenfalls möglich, die Spiele über einen Windows-PC zu streamen. Ihr benötigt dafür lediglich einen Computer und einen adäquaten Controller. Als besonderes Feature gibt es hier auch eine Cloud, auf der eure Speicherstände gelagert werden, sodass ihr theoretisch ganz einfach von der PlayStation 4 auf den PC wechseln könnt, ohne großen Zeitverlust oder Arbeitsaufwand in Kauf zu nehmen.

Neue Spiele im Shocktober

Als PS-Now-Mitglied dürft ihr euch nicht nur über 400 Spiele freuen, die es bereits in die Bibliothek geschafft haben. In diesem Oktober kommen diverse neue Titel hinzu, die euch allesamt das Fürchten lehren werden.

Um Halloween gebührend zu zelebrieren, haben sich die Verantwortlichen bei Sony eine Riege an Horrortiteln ausgesucht. Hier fallen unter anderem SOMA, The Vanishing of Ethan Carter oder Deadlight: Director's Cut ins Gewicht. Zudem wurde die Palette um etwaige RPGs erweitert. Nachfolgend haben wir alle neuen Spiele aufgeführt.

The Vanishing of Ethan Carter

SOMA

Deadlight: Director’s Cut

Divinity: Original Sin (Enhanced Edition)

Blood Bowl 2

The Swapper

Toukiden: Kiwami

The Witch and the Hundred Knight: Revival Edition

Akiba’s Trip: Undead and Undressed

Lone Survivor: The Director’s Cut

Overlord: Fellowship of Evil

Tokyo Twilight Ghost Hunters: Daybreak Edition

Whispering Willows

Extreme Exorcism

Styx: Master of Shadows

Technomancer

Agatha Christie – The ABC Murders

