PlayStation Network - Sony veranstaltet Sale im PlayStation Store mit zahlreichen Angeboten

Aktuell veranstaltet Sony einen Sale im eigenen PlayStation Store und bietet in dessen Rahmen zahlreiche exklusive Spiele zu deutlich reduzierten Preisen an. Ein Blick lohnt sich also in jedem Fall.

Sony hat im PlayStation Store einen neuen Sale gestartet, in dessen Rahmen zählreiche exklusive PlayStation-Spiele zu deutlich günstigeren Preisen angeboten werde.

Viele Schnäppchen im PlayStation Sale

Dazu gehört beispielshalber Horizon Zero Dawn das Action-Rollenspiel für 34,99 Euro. Der Survival-Shooter The Last of Us in der Remastered-Version von Entwickler Naughty Dog schlag mit lediglich 19,99 Euro zu Buche - das macht einen Rabatt von 50 Prozent. Das Action-Rollenspiel Bloodborne des japanischen Entwicklerstudios From Software ist für 19,99 Euro erhältlich.

Uncharted 4 könnt ihr für denselben Preis erwerben. Weiterhin stehen unter anderem folgende Spiele zu ermäßigten Preisen zur Verfügung: Nioh (24,99 Euro), Wipeout Omega Collection (19,99 Euro), The Last Guardian (17,99 Euro), God of War 3 Remastered (12,99 Euro) und Flower (2,99 Euro). Eine Liste mit allen Angeboten für PS4, PS3 und PlayStation Vita findet ihr auf dem offiziellen PlayStation-Blog.

Zum Einkauf benötigt ihr natürlich entsprechendes Guthaben:

Angebot der Woche und Plus-Rabatt

Das Angebot der Woche ist das Rennspiel F1 2017, das um 35 Prozent reduziert angeboten wird und anstatt für 69,99 Euro bis zum 12. Oktober 2017 für nur 44,99 Euro erworben werden kann. PlayStation Plus-Mitglieder* erhalten zudem einen zusätzlichen Rabatt in Höhe von zehn Prozent.

Wichtig für euch ist, dass das Angebot nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar ist. Der aktuelle Sale endet am 18. Oktober 2017, ab dann sind sämtliche Spiele wieder zu den regulären Preisen im PlayStation Store verfügbar.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um *Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr zahlt.

