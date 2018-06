PlayStation Network - PSN-Server heute down, Wartung zeigt Fehler WC-40383-8

Aktuell gibt es wieder eine Störung mit dem PlayStaton Network, die Server sind down. Das PSN ist aufgrund einer Wartung offline. Die Störung zeigt den Fehlercode WC-40383-8 an. Im Detail ist der PlayStation Store von der heutigen Störung betroffen.

PSN: Store offline, Fehler WC-40383-8

Wer das PlayStation Network, genauer gesagt den PlayStation Store, aktuell erreichen möchte, bekommt die Fehlermeldung WC-40383-8 angezeigt. Die steht in der Regel für eine PSN Wartung. Doch das Netzwerk sollte eigentlich nicht down sein.

Der Fehlercode steht für: "Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden. ERRORCODE 503"

So wie es aussieht, ist allerdings nur der PlayStation Store von den Wartungsarbeiten betroffen. Womöglich ist er in Kürze schon wieder online. Die Online-Multiplayer-Funktionen und beispielsweise der Browser sollten problemlos aufgerufen werden können. Betroffen sind also nur: PlayStation Video, PlayStation Store und PlayStation Music.

Es ist unklar, wie lange die Gamer von der Server-Downtime des PlayStation Networks betroffen sein werden und wann der PlayStation Store wieder erreichbar ist.

Das PlayStation Network wird zurzeit gewartet

Im PSN wird üblicherweise die folgende Mitteilung eingeblendet: Das PlayStation Network wird zurzeit gewartet. Unsere Vermutung ist, dass der Ansturm im Zuge des Gratis-Games Call of Duty: Black Ops 3, das über Nacht ein Teil von PS Plus wurde, für erhöhten Traffic auf den Servern im PS Store sorgt. Alle Infos zu den PS Plus Games für Juni 2018 erfahrt ihr hier:

