PlayStation Network - Diese Woche neu im PlayStation Store

Auch in dieser Woche kommen wieder neue Games, die Sony im hauseigenen PlayStation Store aufnimmt. Darunter befinden sich Titel wie Hidden Agenda und Monster of the Deep: Final Fantasy XV, die ihr keinesfalls verpassen solltet.

Vor einiger Zeit hat Sony das neue PlayLink-Feature vorgestellt. Dabei könnt ihr euch mit euren Freunden auf die heimische Couch setzen, während sich jeder mit einem Smartphone verbindet. Diese Woche erscheinen mit Wissen ist Macht und Hidden Agenda gleicht zwei PlayLink-Spiele. Auch Titel für die PlayStation VR sind mit von der Partie. Wir haben alle neuen Spiele nachfolgend für euch in der Übersicht.

Planet of the Apes: Last Frontier

Info: Der erste PlayLink-Titel im Bunde umfasst das Franchise von Planet der Affen. Gemeinsam mit euren Freunden müsst ihr hier diverse Entscheidungen treffen, um über das Schicksal der Affen und der Menschen zu entscheiden.

Release: 21. November 2017

Hidden Agenda

Info: Die Entwickler von Until Dawn präsentieren ihr neuestes Werk. Gemeinsam mit euren Freunden schlüpft ihr in die Haut eines Ermittlers und müsst auch hier alle zentralen Entscheidungen im Kollektiv treffen. Der Titel zählt ebenfalls zur neuen PlayLink-Familie. Das Besondere an dem Titel ist, dass eure Freunde im schlechtesten Fall sogar gegen euch arbeiten können. Seid also auf der Hut!

Release: 22. November 2017

Wissen ist Macht

Info: Der letzte PlayLink-Titel im Bunde ist die Quizshow Wissen ist Macht. Hier dürft ihr euch mit euren Freunden und ihren Smartphones auf die Couch setzen und euch auf eine Menge Spaß gefasst machen. Das Quiz umfasst viele Fragen, eingeteilt in bestimmte Themengebiete, und ist entsprechend humorvoll inszeniert.

Release: 22. November 2017

Rec Room VR

Info: Ein neuer VR-Titel für die PlayStation VR steht auf dem Plan. Hier könnt ihr mit eurem erstellten Avatar in einem Rec Room auf etwaige Minispiele zurückgreifen. Dazu zählen Paintball, Disc-Golf, Scharade und weitere Spiele.

Release: 21. November 2017

Monster of the Deep: Final Fantasy XV (VR)

Info: Taucht ein in die virtuelle Welt von Eos. Das Angeln hat in Final Fantasy XV für die nötige Entschleunigung gesorgt. Die Mannen von Square Enix haben sich nun entschieden, aus dieser Nebenaufgabe eine eigene VR-Erfahrung zu gestalten. Angeln in VR, kann das funktionieren? Wir sagen ganz klar, ja!

Release: 21. November 2017

