PlayStation Network - 70 Millionen aktive Nutzer monatlich

Sony hat im Rahmen des heutigen Corporate Strategy Meetings in Tokio eine Präsentation veröffentlicht, die die aktuellen monatlichen Nutzerzahlen des PlayStation Networks aufzeigt.

Die von Sony veröffentlichten Meeting-Unterlagen geben Auskunft über die derzeitigen Zahlen des Unternehmens in Bezug auf das PlayStation Network. Darin wird deutlich, dass das System insgesamt 70 Millionen aktive Nutzer im Monat zu verzeichnen hat. Davon nutzen 26,4 Millionen das kostenpflichtige PlayStation Plus-Abonnement. Damit hat das PlayStation Network inzwischen mehr aktive User als Xbox Live vorzuweisen, dessen Gesamtnutzerzahlen in den letzten beiden Quartalen lediglich zwischen 52 und 55 Millionen lagen.

Des Weiteren hat der japanische Großkonzern seine Verkaufsprognosen offengelegt. Bis zum Ende des Fiskaljahres 2017 werden insgesamt 78 Millionen verkaufte PS4-Konsolen angestrebt. Darüber hinaus soll die Zahl der PSN-Nutzer weiter steigen. Hierbei legt Sony seine Hoffnungen in kommende Spiele wie Uncharted: The Lost Legacy und in seine bereits vorhandenen Katalog-Titel. Außerdem soll PlayStation VR zunehmend als Unterhaltungsmedium etabliert werden, das sich nicht ausschließlich auf Gaming beschränkt.

