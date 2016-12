Sony startet den offiziellen Live-Stream zur PlayStation Experience und läutet eine große Pressekonferenz ein. Wir haben alle Infos, News und Trailer von der diesjährigen PSX 2016.

Was plant Sony für seine PlayStation 4? Wie sieht die Zukunft der PS4 Pro aus? Diese und viele weitere Fragen möchte das Unternehmen heute zum Beginn der PlayStation Experience 2016 im Live-Stream der Pressekonferenz beantworten.

Ab 19 Uhr überträgt Sony die PSX Pressekonferenz auf allen großen Plattformen wie Twitch und YouTube im Live-Stream. Wer in Echtzeit alle News, Trailer und Infos haben möchte, sollte sich den Stream definitiv anschauen. Die größte Überraschung des Abends könnte The Last of Us 2 sein!

Die gesamte Informationswelle des heutigen Tages findet ihr natürlich auch auf PlayNation.de im News-Ticker. Wir versorgen euch mit aktuellen Details von der PlayStation Experience 2016 und geben euch einen Überblick über all das, was im Stream angekündigt wurde.

PlayStation Experience 2016 - Livestream

