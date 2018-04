PlayStation 5 - So teuer könnte die kommende Konsole ausfallen

Die Gerüchte zu der kommenden PS5 verdichten sich immer mehr. Der ehemalige Gameblog-Journalist Julien Chièze hat nun innerhalb eines Videos unter Berufung auf einer anonymen Quelle weitere Details veröffentlicht und dabei unter anderem auch über den möglichen Preis der Sony-Konsole gesprochen.

In den vergangenen Tagen sind im Netz vermehrt Gerüchte zu Sonys kommender Konsole aufgetaucht. Unter anderem haben die Kollegen von Kotaku über den aktuellen Entwicklungsstand der PS5 berichtet und sind dabei auf mögliche Features sowie dem vermeintlichen Release-Termin eingegangen. Demnach gilt eine Veröffentlichung in diesem Jahr als sehr unwahrscheinlich.

Weitere bisher unbestätigte Gerüchte hat der ehemalige Gameblog-Journalist Julien Chièze im Internet verbreitet. Dabei sollen die Informationen aus anonymen Industrie-Quellen stammen. In einem entsprechenden YouTube-Video erklärt Chièze, dass derzeit definitiv an der PS5 gearbeitet wird und die Konsole Ende 2019 oder Anfang 2020 fertiggestellt wird. Innerhalb dieser Zeitspanne soll die kommende Sony-Konsole auch auf den Markt kommen.

Wie teuer wird die PS5?

Eine große Änderung des Preises wird es angeblich nicht geben, da sich die Nutzer bereits daran gewöhnt hätten. Deshalb wird die Konsole aller Wahrscheinlichkeit nach für 399 US-Dollar angeboten. Die PlayStation 4 Pro ist übrigens ebenfalls zu diesem Preis verkauft worden.

In technischer Hinsicht werden Spiele wohl in nativem 4K bei 60 FPS dargestellt. Dabei soll es keine Einschränkungen in anderen Bereichen wie der Physik-Engine geben. Eine Abwärtskompatibilität zu der PlayStation 4 wird es laut des Insiders ebenfalls geben. Zusammen mit der PlayStation 5 soll außerdem eine neue Version der PlayStation VR erscheinen, die von der hohen Leistung der Konsole profitiert.

An dieser Stelle weisen wir euch darauf hin, dass diese Infos bisher seitens Sony nicht bestätigt worden sind. Aus diesem Grund sollten sämtliche Angaben zu der PS5 mit größter Vorsicht genossen werden.