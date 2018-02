PlayStation 5 - So stellt sich das Netz die PS5 vor

Wir haben diverse Meinungen und Informationen zur PlayStation 5 für euch zusammengefasst. Zudem werfen wir ein Auge auf die Artworks und Designs der PS5 von der Community, die es derzeit im Internet zu finden gibt.

Offizielle Informationen oder spezifische Details zur PlayStation 5 liegen bisher noch nicht vor. Hier und da gibt es ab und an ein paar Gerüchte oder Meinungen von Bracheninsidern zu hören. Wie ist da also der Stand?

Brancheninsider und Analysten zur PS5

Bereits 2016 wurde vermutet, dass Sony über konkrete Pläne für ein Nachfolgemodell der PlayStation 4 verfüge. Dies wurde dann auch während einer Investorenkonferenz von Andrew House bestätigt. Er selbst ließ durchsickern, dass der reguläre Lebenszyklus einer Konsolengeneration sechs Jahre betrage. Es liegt also nahe, dass die PS5 bereits 2019 erscheint.

Weiter ging es Mitte 2017 mit den Vermutungen des Analysten Damian Thong, der die PlayStation 5 schon für Ende 2018 vorhersagte. Die PS5 solle damit die Xbox One X auskontern. Sie müsse mit vollständiger 4K-Grafik und konstanten 60 FPS einen Hechtsprung vor allen anderen Konsolen hinlegen. Er hat mit der Ankündigung und dem Release-Zeitraum der PS4 Pro und der PS4 Slim übrigens recht behalten.

Doch 2017 gab es noch weitere Meinungen. Der Branchenanalyst Michael Pachter sprach sich innerhalb eines Podcasts für eine neue Konsole im Jahr 2020 aus. Er gibt mitunter die Verkaufszahlen der PS4 an, die sich durchaus sehen lassen können. Falls ihr in den Podcast reinhören möchtet, dann haben wir hier alle weiteren Infos in der News:

Und die jüngsten Vermutungen legen sogar nahe, dass nicht mal vor 2021 mit einer PS5 zu rechnen ist. Der Analyst Lewis Ward von IDC Research Director for Gaming and VR/AR hält es für sehr wahrscheinlich, dass die neue Konsole noch drei Jahre auf sich warten lässt. Er bezeichnet dies aber lediglich als vorsichtigen Platzhalter.

Das Internet lässt Kreativität spielen

In den Weiten des Internets gibt es schon jetzt diverse Ansätze, wie eine PlayStation 5 am Ende aussehen könnte. Wir haben uns einmal umgeschaut und nachfolgend für euch die bemerkenswertesten Kreationen aufgeführt. Was meint ihr, wie könnte die PS5 aussehen? Lasst es uns unterhalb der News im Kommentarbereich wissen.