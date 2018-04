PlayStation 5 - Neue Details zu Release, Features und Spielen

Die Kollegen von Kotaku berichten über den aktuellen Entwicklungsstand der PlayStation 5. Darin wird auf mögliche Features und den Releasetermin eingegangen. Eine Veröffentlichung in diesem Jahr gilt als absolut unwahrscheinlich.

Wird die PlayStation 5 noch in diesem Jahr erscheinen oder nicht? Einem aktuellen Kotaku-Bericht (und gesundem Menschenverstand) zufolge, ist eine Veröffentlichung in 2018 vollkommen unwahrscheinlich.

Die nächste Konsolengeneration, zu der auch der Nachfolger der Xbox One gehört, würde frühestens 2020, wenn nicht sogar 2021 erscheinen. Angesichts der Existenz einer PS4 Pro und Xbox One X ist aktuell sogar unklar, ob es tatsächlich eine traditionelle nächste Generation geben wird, oder ob man sich letztendlich für regelmäßige Hardware-Upgrade mit Abwärtskompatibilität entscheidet. Sollte es eine tatsächliche PS5 geben, wäre nicht einmal gesichert, dass sie PS4-Spiele unterstützen könnte.

Kaum jemand kennt die Pläne

Kotaku sprach mit dutzenden Entwicklern, von denen gerade einmal zwei angaben, dass sie mit Sonys Plänen für eine neue Konsole vertraut wären. Diese merkten jedoch an, dass sämtliche Konzepte jederzeit über Bord geworfen werden könnten und sogar der Release immer wieder vor und zurück verlegt wird. Es gebe intern bestimmt schon Ideen für das, was die PS5 können soll, doch diese wären nie im Leben bereits final. Aussehen? Unklar. Hardware? Unklar. Fähigkeiten? Unklar. Controller? Unklar.

Der Großteil aller Entwickler hat bis heute keine Informationen zur PS5 oder einer neuen Xbox-Konsole erhalten, darunter auch direkt zu Sony gehörende Studios. Sollte es bereits konkrete Details geben, hätte man zumindest bis heute nichts davon gehört. Bei einem eventuellen Release in diesem Jahr wären bereits Mitte oder Ende 2017 Informationen herausgegeben worden. Offenbar arbeitet man aktuell also weder intern noch extern an PS5-Spielen.

PS5-Insider lachen über Gerüchte

In der vergangenen Woche kursierten vermeintliche Fakten zur PS5 durchs Netz, von denen ein Großteil als unwahrscheinlich galt. Kotaku zeigte diese einer Person, die mit den PS5-Plänen vertraut sei und bekam lediglich Gelächter zurück. Sollte die PS5 noch in diesem Jahr erscheinen, wäre sie schon längst in Produktion.

Es könnte jedoch sein, dass erste Devkits (Entwicklerkonsolen, die an Personen herausgegeben werden, die ihre Spiele für eine Konsole veröffentlichen wollen) bereits verschickt wurden. Allerdings sei regulär nur ein besonders kleiner Kreis eingeweiht, der tatsächlichen Zugriff auf ein Devkit bekommt. So oder so würden viele Devkits inzwischen aus einfachen PCs bestehen, die die Hardware simulieren.

