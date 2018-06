PlayStation 5 - Insider reden von AMD-Technologie, Zen CPU und Navi GPU

Welche Hardware wird in der PlayStation 5 stecken? Eine spannende Frage, auf deren Beantwortung es jetzt einen Hinweis gibt. Womöglich findet die Navi- und Zen-Tech von AMD Verwendung in der PS5.

Scheinbar gibt es jetzt ein paar Details zur technischen Seite der PlayStation 5. Forbes gibt an, dass die PS5 mit einer Technologie von AMD ausgestattet wird. Eine unbenannte Insider-Quelle soll bestätigt haben, dass die neue Konsole die Zen-CPU-Architektur von AMD verwendet, während die Navi-Tech für die GPU eingesetzt wird.

AMD-Tech in der PS5?

Hierbei handelt es sich nicht um den ersten Bericht, der auf die Zen-Technologie von AMD zeigt. Im aktuellen Forbes-Bericht ist die Rede von einer exklusiven Kreation für Sony. Hierbei ließe sich auf eine längere Vergangenheit in der Kooperation der beiden Unternehmen blicken.

Tatsächlich wird die Navi-Architektur von AMD nicht für den High-End-Markt gebaut, was ein weiteres Indiz für den Verbau in der PlayStation 5 sein könnte. Wie solch ein Chip am Ende aussehen könnte und ob es sich zum Beispiel um einen Custom-Zen-Chip mit einem SoC (System auf dem Chip) handelt, ist bis dato gänzlich unklar.

Im Bericht ist zudem nichts davon zu lesen, ob Microsoft in den Entwicklungsprozess der Navi-Technologie involviert ist. Das Fehlen könnte bedeuten, dass sie für ihre neue Xbox andere Pläne haben, einen anderen Chipsatz präferieren wie den Ryzen CPU oder AMD gänzlich außen vor lassen.

