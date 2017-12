PlayStation 4 - Weitere Klassiker der Jak & Daxter-Reihe erscheinen bald

Schon bald werden weitere Teile der Jak & Daxter-Reihe aus PlayStation 2-Zeiten auch für die PS4 veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um Jak 2, Jak 3 und Jak X: Combat Racing, die sich dem zuletzt erschienen Jak & Daxter: The Precursor Legacy anschließen.

Wer heute an Naughty Dog denkt, wird wahrscheinlich direkt an Titel wie Uncharted oder The Last of Us denken. Dabei fing der kalifornische Videospielentwickler völlig anders an und ist auch für legendäre Jump'n'Run-Spielereihen wie Crash Bandicoot und Jak & Daxter zuständig gewesen. Während erstere auch heute noch vielen im Kopf geblieben ist, wird Jak & Daxter leider häufig vergessen.

Weitere Klassiker erscheinen für PS4

Dabei waren die Spiele ebenfalls herausragend und zeigten erneut das Können von Naughty Dog. Es war also nur gerechtfertigt, dass vor wenigen Monaten der erste Teil Jak & Daxter: The Precursor Legacy auch auf der PlayStation 4 veröffentlicht und somit einer breiteren Masse zugänglich gemacht wurde. Auch wenn sich hierbei um kein wirkliches Remaster handelte, erfreuten sich besonders Fan des Klassikers über die Veröffentlichung.

Offenbar waren der Erfolg und die Nachfrage nach weiteren Spielen so groß, dass Sony jetzt bestätigte, dass auch die restlichen PS2-Spiele aus der Reihe ihren Weg auf die PlayStation 4 finden werden. So werden schon am 6. Dezember Jak 2, Jak 3 und Jak X: Combat Racing digital im PlayStation Store erscheinen und für viele spaßige Spielstunden sorgen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hierbei ebenfalls um keine wirklichen Remaster, sondern nur um leicht überarbeitete Versionen, damit die Spiele auch auf der aktuellen Konsole funktionieren und dementsprechend aussehen.

Die Titel werden sich sowohl einzeln als auch im Bundle im Store finden lassen und somit kann jeder selbst entscheiden, wie viele Spiele erworben werden möchten. Die Klassiker aus den Jahren 2003, 2004 und 2005 waren die letzten erschienenen Spiele, bevor Naughty Dog 2007 die Uncharted-Reihe startete.

