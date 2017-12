PlayStation 4 - Update 5.03 sorgt für mehr Leistung - PS4 Patchnotes

Sony hat ein neues Update 5.03 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Die neueste PS4-Version soll die Leistung des Systems erhöhen. Die Steigerung der Konsolenpower wird auch in den Patchnotes aufgeführt.

Am Nachmittag hat Sony das neueste PlayStation 4 Update 5.03 veröffentlicht. Wie zuvor bereits durch einen Brancheninsider geleakt, sorgt die neue Version für mehr Leistung auf der PS4.

Das neue PS4-Update 5.03 muss installiert werden, um weiterhin und auch in Zukunft die Online-Funktionen der Konsole nutzen zu können. Der Download sollte automatisch erfolgen, kann in den Systemeinstellungen aber auch manuell aktiviert werden.

Mehr Performance mit PS4-Update

Sony schraubt mit dem neuen Update an der Leistung eurer PlayStation 4. Das gesamte System soll mit der Firmware von Performance-Verbesserungen profitieren und so mehr Power an den Tag legen können.

Ob das PS4-Update 5.03 tatsächlich so förderlich ist, müssen erst noch Tests beweisen. Einzelne Spieler berichten von einer stabileren Framerate, andere haben bislang keinen Unterschied bemerkt.

Patchnotes zu PlayStation 4 Update 5.03

Die vollständigen Patchnotes zur neuen PS4-Version sind ziemlich kurzgefasst. Sie lauten folgendermaßen:

Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung.

