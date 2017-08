PlayStation 4 - Update 5.00 erscheint heute als Beta, das sind die Features

Sony hat angekündigt, das brandneue PS4-Update 5.00 heute als Beta-Version zu veröffentlichen. Spieler können die neuen Features nach dem Download ausprobieren. Wir haben alle Informationen zum neuesten Patch.

Die Beta-Version des neuesten PlayStation 4 Updates 5.00, intern NOBUNAGA genannt, erscheint heute für ausgewählte Nutzer. Mitglieder des PS4-Beta-Programms werden ab heute den Download starten und die neueste Version installieren können.

Noch ist unklar, wann die Vollversion des PS4 Updates 5.00 für alle Besitzer der Konsole erscheinen wird. Sony wird die Version erst dann veröffentlichen, wenn sichergestellt ist, dass keine schwerwiegenden Fehler enthalten sind. Wir geben euch einen Überblick über die neuen Features und Verbesserungen.

Familienkontos und Freundesliste

Sony gestaltet das aktuell Haupt- und Unterkontosystem um und vereinfacht den Prozess. Mit der brandneuen „Familie bei PSN“-Funktion ist es einfacher, PSN-Konten für Kinder zu erstellen, Kindersicherungseinstellungen vorzunehmen und die einzelnen Accounts zu verwalten. Der Familienmanager kann für jeden Nutzer individuelle Einstellungen vornehmen und gilt als Verwalter der Konsole.

In der Freundesliste wird der aktuelle „Lieblingsgruppen“-Tab durch ein neues „Benutzerdefinierte Listen“-Tab ersetzt. Ihr könnt nun individuell anpassbare Listen erstellen und sie so gestalten, wie sie am ehesten zu euren Lieblingsspielen oder Lieblings-Mitspielern passen.

Neue Übertragungs-Features

Mit Update 5.00 ist es auf eurer PS4 Pro möglich, Inhalte auf Twitch in einer Auflösung von 1080p und mit einer Framerate von 60 Bildern die Sekunde zu übertragen. Diese Funktion ist nicht auf einer regulären PlayStation 4 möglich.

Eure Communites könnt ihr fortan direkt mit euren Gameplay-Übertragungen verknüpfen. Eure Zuschauer können bei „Live von der PlayStation“ auf diese Art und Weise direkt zu eurer Community gelangen. Wenn ihr Kommentare von euren Zuschauern anzeigt, seht ihr diese fortan auch, wenn ihr eine PlayStation VR aufhabt.

Verbesserungen in der Nachrichten, bessere Mitteilungen

Einzelne Lieder könnt ihr von Spotify und PlayStation Music jetzt auch über Nachrichten auf der PS4 teilen. Eure Freunde können die Lieder dann direkt aus der gesendeten Nachricht heraus anhören und über die PlayStation-App zur Spotify-App springen.

Schaut ihr gerade einen Film oder eine Serie an, könnt ihr Pop-up-Mitteilungen ab sofort in den Einstellungen deaktivieren, um nicht gestört zu werden. Außerdem könnt ihr die Nachrichtenvorschau in der Mitteilung ausschalten und bei diesen zwischen der Farbe Weiß und Schwarz wählen.

Weitere Verbesserungen im PS4-Update 5.00

Im Schnellmenü könnt ihr nun den Fortschritt eurer Spieledownloads und neue Einladungen anschauen, ohne das Spiel verlassen zu müssen. Dort könnt ihr des Weiteren eine Party direkt verlassen, ohne das Spiel zu unterbrechen.

PlayStation VR unterstützt jetzt zudem virtuellen 5.1 und 7.1-Surround-Sound über eure Kopfhörer, wenn ihr Blu-Rays oder DVDs in Kinomodus anschaut. Die Turnierpläne bieten außerdem eine bessere Ansicht im Einzel- und Doppel-K.O.-Format. Zu guter Letzt unterstützt die Benutzeroberfläche der PS4 nun die Sprachen Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Griechisch, Thai, Indonesisch und Vietnamesisch.

