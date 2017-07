PlayStation 4 - Update 4.72 jetzt da - Patchnotes

Sony hat heute die neueste System-Version für die PlayStation 4 veröffentlicht. Das neueste PS4-Update 4.72 ist ab sofort als Download für die Konsole erhältlich.

Die aktuelle Firmware der PlayStation 4 kann über die Systemeinstellungen heruntergeladen und installiert werden. Das Update ist insgesamt 340MB groß.

Sony hält sich zu den exakten Änderungen im PS4 Update 4.72 bedeckt, man verweist lediglich auf einige Optimierungen und Verbesserungen. Die Patchnotes lauten deshalb folgendermaßen:

