PlayStation 4 - Trophäen synchronisieren ab sofort schneller

Mit den Trophäen führte Sony bereits auf der PlayStation 3 und PS Vita ein System ein, das euch für bestimmte Aktionen in Spielen belohnt. Diese Trophies bringen zwar grundsätzlich erstmal nichts, steigern aber das Level des Accounts und die Anzahl der erreichten Trophäen lässt sich mit Freunden vergleichen, sodass es zu einer Art Wettkampf kommen kann. Bisher war auf der PlayStation 4 das Ganze zwar deutlich schneller als auf den Vorgänger-Plattformen, doch für Sony war dies offenbar kein Grund, nicht noch weiter an dem Tempo der Synchronisierung zu arbeiten.

So teilte man heute auf dem offiziellen Twitter-Account von PlayStation Europe mit, dass das Synchronisieren der Trophäen jetzt schneller als je zuvor auf der PlayStation 4 ablaufen solle. Dadurch sei man in der Lage noch zeitnaher mit den erreichten Herausforderungen anzugeben. Bei der Synchronisierung werden nämlich die lokal erreichten Achievements mit denen auf dem Online-Profil abgeglichen und je nach Bedarf aktualisiert.

Good news! Your trophies will now sync much quicker than ever before on your PS4, so it’ll be easier to show off your achievements! pic.twitter.com/x0ZgiFu4Wp