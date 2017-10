PlayStation 4 - Sony verspricht Großes für die Paris Games Week

Sony hat offenbar Großes für die Pressekonferenz im Rahmen der Paris Games Week geplant. Wie jetzt ein Mitarbeiter auf Twitter mitteilte, wolle man das Event auf keinen Fall verpassen.

Wenn Sony PlayStation eine Pressekonferenz ankündigt, sind meist große Ankündigungen zu Neuerscheinungen und ähnlichem geplant. Das letzte Event in eine solche Richtung fand während der E3 2017 in Los Angeles statt - auf eine Pressekonferenz im Rahmen der diesjährigen gamescom wurde verzichtet. Stattdessen wolle sich das Unternehmen auf die Paris Games Week Ende Oktober und die hauseigene PlayStation Experience im Dezember konzentrieren.

Großes auf der Paris Games Week

In den letzten Tagen und Wochen wurde es vergleichsweise ruhig, doch das scheint sich jetzt zu ändern, denn Sony plant offenbar Großes für die Paris Games Week. Wie der PlayStation-Mitarbeiter und Social Media Director Sid Shuman auf Twitter mitteilte, wolle man das Event auf keinen Fall verpassen. Dabei bezieht er sich auf einen Tweet, der die PlayStation-Pressekonferenz für den 30. Oktober datiert.

Schon früher nutzte Sony PlayStation die Paris Games Week oder die gamescom für größere Ankündigungen, die sich oftmals sehr auf den europäischen Markt fokussierten. Doch wie können die Ankündigungen in diesem Jahr aussehen? Zum einen wird es bestimmt ein Wiedersehen mit Kratos aus God of War geben. Zum anderen gibt es höchstwahrscheinlich neue Bilder zu Days Gone und vom Pariser Studio Quantum Break dürfte es neue Informationen zu Detroit: Become Human geben. Vielleicht sind für das Event sogar endlich Releasetermine geplant, da die Spiele bisher noch nicht vernünftig datiert wurden. Auch mit einigen Neuankündigungen dürfte zu rechnen sein, denn ansonsten würde man kaum so vollmundig im Voraus für Vorfreude sorgen.

Weitere Pläne für die PS Experience

Sicher dürfte jedenfalls sein, dass Sony während der Paris Games Week nicht alle Informationen preisgeben wird und für die PlayStation Experience ebenfalls noch einige Asse im Ärmel haben will. Wir dürfen gespannt sein.

You won’t want to miss this! https://t.co/SvLpBfTmEr — Sid Shuman 😇 (@sidshuman) 5. Oktober 2017

Seitenauswahl

PlayStation 4 - Update 5.00 erscheint heute als Beta, das sind die Features Sony hat angekündigt, das brandneue PS4-Update 5.00 heute als Beta-Version zu veröffentlichen. Spieler können die neuen Features nach dem Download ausprobieren. Wir haben alle Informationen ...