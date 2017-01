Jüngst kam es zu Unstimmigkeiten mit dem Entwickler des Indie-Games Stardew Valley. Eric Barone führt nun aus, dass das Problem mit dem Ruhemodus der PS4 Pro nicht am Spiel liegt.

Die PlayStation 4 Pro wurde noch im letzten Jahr auf den Markt geworfen und die Spieler dürfen sich über ein sattes Hardware-Upgrade der Konsole freuen. Die allgemeine Resonanz war im Groben recht positiv. Doch scheinbar gibt es ein paar Probleme, die von der Konsole ausgehen.

Und zwar bezieht sich das Problem auf den Ruhemodus der Konsole, das schon seit der Veröffentlichung besteht und in absehbarer Zeit behoben werden soll. Im Detail treten laufende Lüfter im Ruhemodus in Kraft. Alternativ gibt es ein Problem, bei dem die Konsole nach den Ruhemodus nicht wieder vernünftig in den aktiven Modus wechselt.

Eine längere Zeit hieß es, dass dies womöglich an Spielen wie Stardew Valley oder gar Doom liegen könnte. Doch nun hat sich Eric Barone, der geistige Kopf von Stardew Valley, zu Wort gemeldet. Er gibt zu verstehen, dass der Fehler keineswegs bei seinem Spiel liegt. Er insistiert, dass ein Problem mit der Hardware bzw. der Software der PS4 Pro vorliege.

Diesbezüglich soll es bald Abhilfe geben. Sony möchte diesen Fehler mit einem der kommenden Firmware-Updates aus der Welt schaffen möchte. Möglicherweise bezieht sich diese Aussage auf das nächste große Update 4.50. Barone gibt an, dass das Update im Frühling kommen soll, das die Fehlerbehebung in Bezug auf Stardew Valley beinhaltet. Er konnte jedoch kein genaues Datum nennen.

