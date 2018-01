PlayStation 4 - PS4 Pro ist nur ein Marketing-Gimmick, meint Analyst

Die PS4 Pro sei angeblich nur ein billiges Marketing-Gimmick. Dieser Meinung ist zumindest ein Branchenanalyst. Für die Xbox One X hat er deutlich freundlichere Worte übrig.

In der aktuellen Konsolengeneration werden Spieler in gleich zwei Fraktionen aufgesplittet: Mit der PS4 und der Xbox One bekommen wir eine standardmäßige Heimkonsole, auf PS4 Pro und Xbox One X ein deutlich stärkeres Upgrade-Modell.

Während die Xbox One X fast alle Spiele in 4K darstellen kann, kommt die PS4 Pro nur selten auf diese Auflösung. Microsofts System erschien immerhin ein ganzes Jahr nach der Pro und ist hardwaretechnisch deutlich schwächer.

PlayStation 5 So würde die PlayStation Switch aussehen

Ein Marketing-Gimmick für die PS5

Der Branchenanalyst Lewis Ward sieht die PS4 Pro aufgrund der schwächeren Hardware deshalb lediglich als billiges Marketing-Gimmick. Die Rechenleistung ermögliche nämlich die Veröffentlichung einer PlayStation 5.

„Die Pro ist vor allem ein Marketing-Gimmick. Das ist mit Hinblick auf die Performance-Steigerung überhaupt nicht wie bei der Xbox One X. Eigentlich ist es eine Standard-Konsolen-Erneuerung, aber Sony hat einige Innereien angepasst und für die Pro eine zehnprozentige Steigerung der Performance erreicht. Tolle Sache.“ „Die Xbox One X ist ein sehr viel fundamentaleres Redesign und mindestens 40 % potenter als die PS4 oder die ursprünglichen Xbox-One-Modelle. Die Xbox One X wird in der Lage sein, AR und VR zu bieten, obwohl Microsoft das Feature erst anschalten wird, wenn es großartige Software dafür gibt – und das wird in erster Linie Win10 PC-App-Entwicklung sein.“ „Die Xbox One X wird irgendwann auch Inhalte abspielen, die auf den vorher dagewesenen Xbox Ones nicht mehr läuft und ich nehme es Microsoft nicht übel, dass sie das noch eine Weile so durchziehen wollen (mindestens bis Ende 2018 oder vielleicht 2019). Die Xbox One X ist eine Konsole der Generation 8.5. Die PS4 Pro nicht.“

Dass es eine PlayStation 5 geben wird, scheint mittlerweile umunstritten zu sein. Experten gehen allerdings davon aus, dass die Konsole erst 2021 erscheinen wird.

PlayStation 5 PS5-Ankündigung schon bald, meint Ubisoft