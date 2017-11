PlayStation 4 - PS4 Pro nur 284 Euro bei Amazon und Media Markt

Die PS4 Pro ist auf Amazon und bei Media Markt stark reduziert. Statt 399 Euro kostet sie am Black Friday nur 284 Euro. In einigen Shops sowie auf Amazon.de ist das Angebot schon am Donnerstagabend verfügbar. Die PlayStation 4 Pro verfügt über 4K-Auflösung und HDR.

Einer der besten Gaming-Deals zum Black Friday ist bei Amazon und Media Markt zu finden. In den beiden Shops kostet die PlayStation 4 Pro zum Black Friday nur 284 Euro und ist damit um knapp 30 Prozent reduziert. Die PS4 Pro war noch nie so günstig wie mit diesem Angebot.

Hier geht es direkt zu den Angeboten:

Die PS4 Pro ist bei Media Markt erst ab Freitag um Mitternacht reduziert. Auf Amazon.de gilt das Angebot schon am Donnerstagabend.

PS4 Pro im Black Friday Angebot

Mehr zur PlayStation 4 Pro gibt es in der offiziellen Produktbeschreibung:

PlayStation 4 Pro liefert mit gestochen scharfen Bildern und hochauflösender Grafik eine echte Innovation im Konsolengaming. PS4 Pro erweitert PS4-Spiele durch die Unterstützung der neuesten Technologien der Bilddarstellung über 4K-Auflösung und HDR-Bilder, sowie weichere Bildwiederholungsraten. Spiele, die bereits auf PS4 wunderschön sind, werden, dank der stärkeren GPU und schnelleren CPU im Herzen von PS4 Pro reichhaltiger und detaillierter dargestellt.

Besitzer eines 4K-Fernsehers erleben eine noch nie dagewesene visuelle Präzision dank Auflösung in 4K-Qualität, sowie schnellere und stabilere Frameraten. HDTV Nutzer kommen ebenfalls in den Genuss hochwertigerer Gameplay-Erfahrungen mit PS4-Titeln in 1080p bei höheren und stabileren Bildwiederholungsraten.

