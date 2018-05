PlayStation 4 - PS4 hat Lebenszyklus bald hinter sich, PS5 für 2021 angedeutet

Die PlayStation 4 hat mittlerweile seit ihrer Veröffentlichung im Jahre 2013 eine lange Reise hinter sich gebracht. Doch die Reise der Sony-Hardware nimmt schon bald ein Ende. Die Umsätze sollen fallen, bevor es wieder nach oben geht - die neue Konsolengeneration kommt!

Der PlayStation 4 geht es bald an den Kragen, die Konsole hat die letzte Phase ihres Lebenszyklus erreicht. Zumindest wenn es nach den Aussagen von John Kodera geht, dem Chief Executive Officer und Präsidenten von Sony Interactive. Takashi Mochizuki von The Wallstreet Journal hat die entsprechenden Infos offengelegt, die es auf einem Strategietreffen von Sony in Tokio gab.

"Die Playstation muss sich einmal ducken."

Verkaufszahlen werden sinken

Das Ende des Lebenszyklus soll sich auf die Verkaufszahlen der Konsole auswirken. Es geht einmal bergab, bevor die Umsätze wieder empor steigen. Damit ist wohl der Start der neuen Konsolengeneration gemeint, der für 2021 angedeutet wird. Demnach ist es nicht unüblich, dass die Verkaufszahlen in dieser Sparte Sonys am Ende einer Konsolenspanne sinken.

Und deshalb sei es mitunter das oberste Ziel, die Kunden langfristig an die Abomodelle - also die Dienste wie PlayStation Plus oder PlayStation Now - zu binden. Das PlayStation Network und PS Plus werden die PS4 nämlich überleben.

Weiter ist die Rede davon, die PlayStation VR, PlayStation Music und PlayStation Now attraktiver zu gestalten, sodass mehr Kunden mehr Zeit mit den Diensten und der Hardware verbringen. Am Ende folgt noch eine wichtige Randnotiz. Der Plan sieht vor, dass noch mehr exklusive Marken für die PlayStation-Konsole entwickelt werden sollen. Doch es sollen nicht nur neue IPs folgen, sondern auch bestehende Marken zurückkehren und mitunter als Franchise gefestigt werden. Also mehr Games, Merchandise und alles Dazugehörige sind wohl bereits in Planung.

Spätestens 2021 dürfte es dann so weit sein, bevor die PlayStation 4 das Feld für die PlayStation 5 räumt. Doch wann die PS5 genau erscheint, steht bis dato noch nicht fest.