PlayStation 4 - Nicht einmal die Hälfte aller Spieler hat PS Plus

Nicht einmal die Hälfte aller Besitzer einer PlayStation 4 ist auch Mitglied bei PlayStation Plus. Auf rund 70 Millionen PS4-Spieler kommen 30 Millionen Plus-Abonnenten. Erfolgreich ist der Service dennoch.

Sony hat neue Verkaufszahlen zur PlayStation 4 mitgeteilt. Aus diesen geht hervor, dass die Mehrheit aller Besitzer nicht Mitglied bei PlayStation Plus ist.

Weltweit konnte sich die PS4 stolze 73,6 Millionen Mal verkaufen, beeindruckende 20,2 Millionen Konsolen wurden allein in 2017 an den Mann gebracht. Dem gegenüber stehen 31,5 Millionen Mitglieder bei PS Plus. Das entspricht einem Anteil von rund 43 Prozent.

Mehrheit aller PS4-Spieler verzichtet auf Multiplayer

Ohne einer Mitgliedschaft bei PS Plus ist es nicht möglich, im Online-Multiplayer zu spielen. Eine große Mehrheit aller PS4-Besitzer widmet sich dementsprechend ausschließlich Singleplayer-Titeln.

Aus spielerischer Sicht bleibt Sony mit der PS4 mehr als erfolgreich, satte 645 Millionen Titel wurden für die Konsole im letzten Jahr verkauft. Für Anfang 2019 wird erwartet, dass die PS4 die Marke von 100 Millionen Verkäufen knackt.

