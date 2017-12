PlayStation 4 - Neues PS4 Pro-Modell CUH-7116 erschienen

Sony hat heimlich ein neues Modell der PS4 Pro veröffentlicht. Mit Edition CUH-7116 wurden einige Änderungen an der Hardware vorgenommen. Diesmal darf man sich über einen leiseren Lüfter freuen.

Seit kurzem ist ein neues Modell der PS4 Pro auf dem Markt erschienen. Dies berichten Käufer, die bei offiziellen Händlern Neuware erworben haben.

Still und heimlich führte Hersteller Sony die Modell-Version CUH-7116 ein. Äußerliche Unterschiede sind kaum festzustellen, dafür hat sich an der Hardware etwas verändert.

PlayStation 4 Update 5.03 sorgt für mehr Leistung - PS4 Patchnotes

Besserer Lüfter in der PS4 Pro

Mit dem PS4 Pro-Modell CUH-7116 soll ein deutlich leiserer und effizienterer Lüfter eingebaut wurden sein. Beim Start und während ausgiebigen Spielesessions soll dieser im Vergleich zu den Vorgängermodellen kaum noch zu hören sein.

Die neue PS4 Pro ist beim Kauf nicht direkt ersichtlich. Hier muss auf der Verpackung genauestens auf die Versionsnummer geachtet werden, das Vorgängermodell gehörte beispielsweise der Nummer CUH-7016 an.

Dafür steht CUH-7116

Es ist bei Konsolen nicht unüblich, dass mitten in der Generation kleine Verbesserungen an der Hardware durchgeführt werden. Manchmal werden leicht bessere Teile verbaut, hin und wieder verändern sich Dinge an der Architektur und am Aussehen.

Die Versionsnummer besteht dabei aus vier Ziffern. Im Falle der neuen PS4 Pro ist diese folgendermaßen aufgebaut: 7 steht für die Pro (1 für normale PS4 und 2 für Slim), 1 für die Version (Vorgänger war 0) und die 16 für Europa.

PlayStation 4 2018 soll größer und besser werden