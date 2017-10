PlayStation 4 - Neue Compact Controller und Mini-Gamepad

Es gibt neue, offiziell lizenzierte Controller für Sonys Spielekonsole. Die Compact Controller und das Mini-Gamepad erscheinen gegen Ende des Jahres für die PS4.

Wie Sony kürzlich bekanntgegeben hat, gibt es neue Controller für die PlayStation 4. Dabei handelt es sich um Compact Controller in unterschiedlichen Ausführungen sowie ein Mini-Gamepad, die allesamt eine individuellere Spielerfahrung bieten sollen. Es gibt bereits diverse Controller, die von Sony auch offiziell lizensiert wurden. Die PS4-Controller Nacon und eine Ausführung von Razer "Raiju" sind bereit seit einiger Zeit zu haben:

Im Detail gibt es zwei neue Compact Controller und ein Mini-Gamepad, die mit der PS4 und der PS4 Pro kompatibel sind. Sie werden teils bereits ab November 2017 zum Kauf bereit stehen.

Wired Compact Controller

Die neuen Produkte sollen mehr Abwechslung bei der Wahl des richtigen Controllers bieten. Beispielsweise sei der Compact Controller hervorragend für die jüngere Generation geeignet. Das Produkt ist ebenfalls von Nacon, die bereits für den Pro Controller verantwortlich sind. Die Griffe sind kleiner gehalten, was für einige Spieler relevant sein könnte.

Zu den regulären Steuerelementen gibt es zudem eine LED-Anzeige, die beispielsweise das Leben eines Charakters oder die Spielernummer anzeigt. Es wird den Wired Compact Controller in Schwarz, Blau, Orange und Rot geben. Zudem gibt es besondere Farbvariationen in Grün, Rot und Blau, die erleuchten und einen durchsichtigen Look innehalten. Ab November 2017 sind die Controller käuflich zu erwerben.

@PLAY Wired Compackt Controller

Ebenfalls als Compact Controller werden die Produkte vom Hersteller @PLAY verkauft. Die Optik birgt zwei Farben in einem Controller. Ein sattes Schwarz ist auf jedem Controller zu sehen, während die Farben Weiß, Rot, Blau oder ein mattes Schwarz ergänzt werden. Dieser Controller wird erst ab Dezember 2017 angeboten.

HORI Wired Mini Gamepad

Der japanische Hersteller HORI zeigt sich für das Mini-Gamepad verantwortlich, das äußerst kompakt in Szene gesetzt ist. Es soll als Einstiegsmodell für junge PS4-Spieler dienen.

Der Retro-Controller verfügt über alle gängigen Tasten und kommt mit einem Kabel, das drei Meter lang ist, daher. Das Produkt wird in Rot, Blau und Schwarz angeboten. Der Release bezieht sich auf den 6. November 2017.

