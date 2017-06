PlayStation 4 - The Last Guardian Bundle für 250€ im Angebot

Die PlayStation 4 Slim ist zusammen mit The Last Guardian im Bundle-Angebot auf Saturn zu haben. Statt dem normalen Preis von 329€ zahlen Kunden, die über PayPal bezahlen, nur 250€. Der Rabatt gilt nur auf Saturn und kann ohne Gutschein genutzt werden.

Wer nach einem guten Angebot für die PlayStation 4 in der Slim-Variante zusammen mit einem Spiel im Bundle sucht, ist beim neuesten PayPal-Rabatt auf Saturn genau richtig. Der Elektronik-Händler bietet das PS4 Slim Bundle mit The Last Guardian in der Filiale und im Online-Shop zwar zum standardmäßigen Preis von 329€ an, mit einem PayPal-Rabatt bezahlt ihr jedoch nur 250€.

So könnt ihr das Angebot in Anspruch nehmen:

Legt die PlayStation 4 Slim (1 TB) mit The Last Guardian* in den Saturn-Einkaufswagen. Bezahlt während des Bestellvorgangs mit PayPal. Der Preis wird automatisch an den Rabatt angepasst. Der neue Preis sollte zu sehen sein.

Wie lange das Angebot noch zu haben ist, wird nicht gesagt. Wir gehen davon aus, dass die PS4 Slim mit The Last Guardian nur solange der Vorrat reicht für den günstigeren Preis verfügbar ist.

