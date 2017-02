PlayStation 4 - Fehler WS-37432-9 - PlayStation Network (PSN) nicht erreichbar!

Aktuell ist die Benutzung des PlayStation Networks (PSN) nicht möglich, denn Sony führt außerplanmäßige Wartungsarbeiten durch. Nutzer bekommen den Fehlercode WS-37432-9 angezeigt.

Besitzer einer PlayStation 4 müssen derzeit stark sein, denn das PlayStation Network - auch PSN genannt - ist derzeit nicht erreichbar. Wer versucht den Online-Service aus dem Hause Sony Entertainment zu nutzen, der muss sich mit der Fehlermeldung "WS-37432-9" zufriedengeben. Aktuell führt das japanische Unternehmen anscheinend Wartungsarbeiten durch, die nicht an der Tagesordnung stehen. So können Spiele wie GTA Online, Star Wars: Battlefront, Destiny und Co. nicht gestartet werden.

UPDATE: Alle Infos dazu, warum das PSN offline ist!

Sony hat sich bisher nicht zu der Dauer der Wartungsarbeiten am PlayStation Network geäußert. Wann der Fehler behoben sein wird und die Online-Funktionen wieder bereitstehen, bleibt abzuwarten. Wir von PlayNation.de halten euch weiterhin auf dem Laufenden.

