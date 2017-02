Im PlayStation Store gibt es diese Woche neue Angebote. Unter anderem sind zum Beginn des Februars 2017 die PS4-Spiele Assassin’s Creed Syndicate, Beyond Two Souls, Driveclub, Far Cry 4, Minecraft Story Mode, The Witness für unter 20 Euro zu haben.

Die neuen Angebote der Woche im PlayStation Store sind da. Unter anderem ist eine Reihe von Spielen für die PlayStation 4 im Angebot, die ihr für unter 20 Euro kaufen könnt. Teils sind die Games um bis zu 75 Prozent im Preis gesenkt. Beachtet, dass alle PS4-Deals zeitlich begrenzt sind.

Neue Angebote im PlayStation Store

Zu den Highlights bei den Angeboten der ersten Februar-Woche gehören AAA-Titel wie Watch Dogs, Assassin’s Creed Syndicate, Far Cry 4, Thief, The Evil Within, Street Fighter 5, Risen 3, Lords of the Fallen, Evolve, Battleborn, Beyond Two Souls, Minecraft Story Mode und viele weitere PS4-Blockbuster.

Die Angebote sind nur im PlayStation Store und nur für kurze Zeit im Februar 2017 erhältlich. Für die meisten Spiele unter 20 Euro benötigt ihr kein Abonnement von PS Plus, braucht es aber für die Online-Funktionen und Multiplayer-Modi der entsprechenden Spiele. Beachtet das vor allem bei Titeln, die nur einen Mehrspieler-Modus bieten.

Spiele für die PlayStation 4 unter 20 Euro

Alle PS4-Spiele im PlayStation Store unter 20 Euro im Überblick:

