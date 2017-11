PlayStation 4 - Diese Woche gibt es drei neue Top-Games im PlayStation Store

Auch in dieser Woche gibt es diverse Top-Games im PlayStation Store, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Damit seid ihr bis auf weiteres mit Gaming-Stoff versorgt. Und welche Spiele das sind, verraten wir euch nachfolgend in unserer News.

Auch in dieser Woche gibt es Futter für alle Freunde der Sony-Konsolen. Via PlayStation Blog wurden drei Spiele vorgestellt, die es in dieser Woche in den PlayStation Store schaffen und die ihr unbedingt spielen solltet. Es sind allesamt Top-Games, die wir euch wärmstens ans Herz legen möchten. Nachfolgend haben wir eine kleine Übersicht erstellt.

Black Mirror

Info: KING Art Games via THQ Nordic rückt das Horror-Adventure Black Mirror in den Vordergrund. Der Teil sieht sich selbst als Reboot der Reihe. Als besonderes Feature gibt es ein paar neue Gameplay-Mechaniken, die sich in die stilvolle Atmosphäre einfügen. Die Spieler dürfen sich hier über eine neue Story freuen.

Release: 28. November 2017 (heute)

Trailer:

Star Ocean: The Last Hope

Info: Star Ocean zählt zu den beliebtesten RPGs aus Japan. Innerhalb eines Sci-Fi-Universums dürft ihr hier die Kontrolle über euer Raumschiff übernehmen und müsst mit Edge das Mysterium namens Grigori bekämpfen. Hierbei handelt es sich um ein Remastered des vierten Star Ocean-Ablegers. Es verfügt über 4K-Unterstützung auf der PS4 Pro.

Release: 28. November 2017 (heute)

Trailer:

DOOM VFR

Info: Erstmals dürfen die Spieler in die VR-Haut des Doom Slayer schlüpfen und mit der neuen Technik auf Dämonenjagd gehen. Noch nie war ein DOOM-Erlebnis so immersiv. Dafür haben die Mannen von id Software eine neue Variante des Spiels programmiert, die extra auf die VR-Technik abgestimmt ist. Es ist also keine reguläre Version, die ihr schon vom PC oder jüngst der Nintendo Switch kennen dürftet.

Release: 01. Dezember 2017 (Freitag)

Trailer:

