PlayStation 4 - Bis zu 5 Spiele gratis beim Kauf

Wer sich eine PlayStation 4 sichert, will natürlich auch direkt anfangen, ein paar Spiele-Hits zu zocken. Nur für kurze Zeit kriegt ihr beim einer brandneuen PS4-Konsole bis zu fünf Kracher-Spiele geschenkt!

Beim Elektronik-Händler MediaMarkt sichert ihr euch beim Kauf einer PS4 Slim mit 500GB, PS4 Slim mit 1TB und PS4 Pro mit 1TB die Gratis-Games. Es handelt sich dabei um die folgenden Games:

Hinweis: Bei Verlinkungen von MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision.

