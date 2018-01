PlayStation 4 - Die 20 einfachsten Platin-Trophäen

Wer auf der PS4 schnell an Platin-Trophäen kommen will, sollte diese Spiele ausprobieren. Das sind die 20 einfachsten Platin-Trophäen auf der PlayStation 4. Die Titel richten sich nach der benötigten Zeit zum Durchspielen.

Platin-Trophäen auf der PlayStation 4 sind unter Sammlern sehr begehrt, doch sie zu bekommen ist nicht immer leicht. Der YouTube-Kanal „PS4 Trophies“ hat nun eine Liste der 20 einfachsten Platin-Trophäen auf der PS4 zusammengestellt.

Mit dabei sind so ziemlich alle Spiele von Telltale Games, deren Platin-Trophäen sehr schnell und einfach zu erhalten sind. Außerdem konnten Life is Strange: Before the Storm, AER: Memories of Old und Don't Knock Twice die Liste stürmen.

Rangliste: 20 einfachste Platin-Trophäen (PS4)

Die Rangliste orientiert sich anhand der durchschnittlich benötigten Zeit zum Erreichen der Platin-Trophäe. Beim ersten Platz braucht ihr beispielsweise gerade einmal 20 Minuten. Nicht in der Liste enthalten sind Spiele für PlayStation VR, weil diese tendenziell deutlich weniger Umfang bieten und obendrein zusätzliche Hardware brauchen.

Mr. Massagy 36 Fragments of Midnight Energy Cycle Planet of the Eyes Black & White Bushido Dying Reborn AER: Memories of Old Siegecraft Commander Alle Spiele von Telltale Games Life is Strange: Before the Storm The Inner World / The Inner World: Der letzte Windmönch Black The Fall Lost Grimoires: Stolen Kingdom / Lost Grimoires 2: Shard of Mystery Squareboy vs Bullies Don't Knock Twice Eekeemdo: Splinters of the Dark Shard Grim Legends: The Forsaken Bridge / Grim Legends 2: Song of the Dark Swan Eventide: Slavic Fable / Eventide 2: Sorcerer's Mirror Demetrios Twin Robots

