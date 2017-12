PlayStation 3 - The Last of Us auf dem PC spielen dank Emulator?

Wäre es nicht toll ein The Last of Us auf dem heimischen Rechner zu spielen? Zwar wird es von offizieller Seite her wohl keine entsprechende Umsetzung geben, doch die Hoffnung bleibt. Schließlich arbeiten verschiedene Teams bestehend aus ambitionierten Zockern bereits seit längerer Zeit an Emulatoren, um auch PS3-Spiele auf dem PC spielen zu können.

Nicht jedes Spiel erscheint auch für den heimischen PC. Titel wie The Last of Us, Killzone 3 oder die gesamte Uncharted-Reihe sind bisher lediglich für die PS3 beziehungsweise für Sonys PlayStation 4 veröffentlicht worden. Hoffnung für eine PC-Portierung gibt es nicht.

Doch wo sich die Verantwortlichen aus verschiedenen Gründen weigern, arbeitet das Team hinter RPCS3 bereits seit längerer Zeit an einem Emulator, der entwickelt wurde, um damit PS3-Titel auf einem PC spielen zu können. Das Projekt hat einen ordentlichen Fortschritt vorzuweisen, wodurch einige der besten PS3-Spiele nun auch auf dem PC spielbar sind. Außerdem konnte das Team erhebliche Verbesserungen an einigen Titeln vornehmen, damit diese nun deutlich besser laufen. Selbst ein Uncharted lässt sich nun starten, wobei der Begriff "spielbar" nur im wörtlichen Sinne zutrifft.

Denn zwar starten diese Spiele, technische Probleme wie einstellige Frameraten, fehlerhafte Schatten bis hin zu gruseligen Texturen sind hier Normalität und lassen wohl keinen richtigen Spielspaß aufkommen. Die Gründe dafür und welche Spiele kürzlich auf der Projektseite verbessert worden sind, findet ihr auf der Webseites des Teams.

Ein entsprechendes Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

