PlayNation TV - Wir spielen Farpoint VR

In der heutigen Ausgabe von Talking Games schauen wir uns Farpoint VR ganz genau an und stürzen uns mit Aim-Controller bewaffnet in den Kampf. Außerdem spricht Moderator Patrik mit seinen Gästern über Virtual Reality-Titel im Allgemeinen. Meinungen, Erfahrungen und unser persönliches Fazit, ob sich ein entsprechendes Headset derzeit lohnt.