PlayNation TV - Auf Wiedersehen, Sascha!

Zu jedem Video erhalten wir von euch eine Menge Feedback. Egal ob positiv oder negativ, wir lesen jeden Kommentar - und diskutieren darüber in unserem Feedback-Format. Wir kommentieren heute wieder eure wundervollen Kommentare!

Auch in dieser Woche ist es wieder soweit: Wir kommentieren eure wundervollen Kommentare! Wir haben von euch einmal mehr abertausende Kommentare erhalten, aus denen wir zufällig einige herausgesucht haben. Heute wird es zum Anfang etwas traurig, denn der liebe Sascha ist seit wenigen Tagen kein Teil unseres Teams mehr. Wir wünschen ihm auf diesem Wege natürlich nochmal alles Gute! Wir wollen aber nicht nur traurig sein, sondern stellen uns euren Kommentaren wieder mit einer Menge Humor und dem Hang zur Selbstreflexion.



Seid dabei

Da wir bisher bereits unglaublich viel Feedback von euch in Form von Kommentaren unter den einzelnen Videos erhalten haben, möchten wir uns an dieser Stelle nicht nur bei euch bedanken, sondern in Zukunft auch verschiedene Kommentare von euch kommentieren und Fragen beantworten - egal ob positiv oder negativ. Denn wir nehmen euer Feedback ernst und möchten gemeinsam mit euch PlayNation TV noch cooler machen. Natürlich freuen wir uns aber auch jederzeit über das eine oder andere nette Wort, denn wir sind auch nur Menschen, die euch tagtäglich die neusten Informationen aus der bunten und spannenden Welt der Videospiele präsentieren möchten.

Hier geht es zum Video!

Seitenauswahl

PlayNation TV - Patrik übernimmt die Feedback-Manege Für die aktuelle Ausgabe des PlayNation Feedbacks hat sich Ben Patrik an die Seite geholt. Gemeinsam gehen die beiden auf eure Kritik und Verbesserungsvorschläge ein.

PlayNation TV - Alles für Alessio Zu jedem Video erhalten wir von euch eine Menge Feedback. Egal ob positiv oder negativ, wir lesen jeden Kommentar - und diskutieren darüber in unserem Feedback-Format. Wir kommentieren heute ...

Siehe auch: Abschied