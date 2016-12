Warum sind Cosplays so beliebt und was sind eigentlich Crossplays? Welche Erfahrungen haben unsere Studiogäste mit ihrem kreativen Hobby gemacht? Und vor allem: Was hat Ben da eigentlich auf dem Kopf? Das und viel mehr: in der heutigen Folge von Talking Games bei PlayNation TV.

In der heutigen Folge der Talking Games hier bei PlayNation TV beschäftigen wir uns mit den sogenannten Cosplays. Teils verständnislos als „Fasching für Erwachsene“ abgetan, ist das kreative Hobby trotz großer Verbreitung irgendwie immer noch nicht im Alltag des Durchschnittsbürgers angekommen.

Cosplays sind mittlerweile so beliebt, dass sie sich vielerorts auch schon fertig erwerben lassen, wenn irgendwie möglich, präferieren es die meisten Cosplayer aber, selbst Hand anzulegen und so ihr Endprodukt bis ins kleinste Details selbst zu bestimmen. Ein aufwändiges Hobby also, das viel Zeit, Geduld und Hingabe erfordert.

Gerade im Bereich der Videospiele haben Publisher aber mittlerweile erkannt, dass lebendige Figuren der Lieblingscharaktere die Massen anziehen – und engagieren immer öfter Cosplayer zur Bewerbung des eigenen Produktes. Bekommt der Underdog unter den Hobbys also langsam Aufwind?

Crossplays: Geschlechtertausch für unbestimmte Zeit

Im zweiten Teil unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns dann mit dem sogenannten Crossplay, bei dem ein Charakter des anderen Geschlechts gemimt wird. Worin liegt die Faszination und könnte fehlende Toleranz des Umfeldes zum Problem werden? Außerdem: Was haben unsere Studiogäste für Erfahrungen auf ihren bisherigen Conventions gemacht?

Das alles samt der Frage, was zum Henker Ben da eigentlich auf dem Kopf hat und wie lange Dennis es wohl schafft, einen überzeugenden Cosplay-Experten zu spielen – in der heutigen Folge von Talking Games!

Seitenauswahl

Infos zu PlayNation TV

PlayNation TV - Porno-Alarm: "Sausage Party"-Skandal in Frankreich In unserer brandneuen Entertainment-News berichten wir wieder einmal über allerlei interessante Fakten und News, die außerhalb der Gaming-Szene stattfinden. Diese Woche mit dabei: Der erste ...