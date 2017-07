PlayNation TV - Was ist eigentlich dieses PlayNation?

Es ist wieder Sonntag und damit erneut Zeit für PlayNation Feedback! Dem Format bei dem IHR zu Wort kommt. Unter anderem dreht es sich diese Woche um das Thema, was genau die Firma PlayNation ist und wie sich die Seite auf dem zugehörigen YouTube-Kanal widerspiegelt.

Ihr wart in den letzten Tagen wieder besonders fleißig und habt uns jede Menge Kommentare hinterlassen. Höchste Zeit also, dass Dennis und Ben in einer neuen Ausgabe von PlayNation Feedback auf eure Kommentare eingehen.

Unter anderem geht es heute um die Frage, was eigentlich die Firma PlayNation genau ist und ob der YouTube-Kanal die Inhalte der Seite wiedergibt. Natürlich gibt es noch einige weitere Fragen und Themen mit denen ihr uns in der vergangenen Woche gelöchert habt.

Gebt uns eure Meinung

Außerdem hattet ihr noch tolle Ideen für weitere Videos für uns und liefertet uns neue Denkansätze zu bereits behandelten Themen. Vielen Dank dafür! Wir hoffen, dass ihr auch in Zukunft noch allerlei Kommentare für uns habt, denn konstruktive Kritik hilft uns, uns regelmäßig zu verbessern und unsere Formate damit für euch noch angenehmer gestalten zu können.

Postet eure gehaltvollen Gedanken einfach in die Kommentare unter den YouTube-Videos und wir werden uns damit auseinandersetzen - vielleicht sogar in der nächsten Ausgabe von PlayNation Feedback!

