Im Rahmen von PlayNation TV haben wir auch diese Woche eine neue Top List für euch vorbereitet. Heute geht es um die Spiele, die im Dezember erscheinen und definitv einen Blick wert sind.

In regelmäßigen Abständen veröffentlichen wir auf unserem YouTube-Kanal Playnation TV neue Gegebenheiten aus dem Spieleuniversum. Das Jahr neigt sich fast dem Ende und auch an uns zieht die winterliche Kälte nicht einfach so vorüber. Ein guter Zeitpunkt sich Gedanken über die Spiele zu machen, die in den nächsten Wochen erscheinen und im Dezember bereits erschienen sind.

Wer die Infos aktuell lieber in Schriftform genießen möchte, dem sei unser Artikel wärmstens ans Herz gelegt. Hier haben wir die wichtigsten Veröffentlichungen im Dezember umfangreich für euch zusammengetragen.

Zum Artikel: Die wichtigsten Spiele-Releases im Dezember!

An dieser Stelle möchten wir euch auch unsere anderen Formate empfehlen. Falls ihr aktuelle News aus dem Gaming- und Entertainment-Sektor sucht oder euch in einer spannenden Battle-Runde unterhalten lassen möchtet, dann schaut auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal PlayNation TV vorbei, denn hier gibt es alles Relevante in der schnellen Übersicht.

