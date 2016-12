In unserer brandneuen Entertainment-News berichten wir wieder einmal über allerlei interessante Fakten und News, die außerhalb der Gaming-Szene stattfinden. Diese Woche mit dabei: Der erste Trailer zu Fast & Furious 8, der ein wahres Familiendrama ankündigt, sowie Neues aus der Welt von Star Wars Episode VIII und Deadpool 2.

Jede Woche blicken wir über den Tellerrand der Gaming-Welt und berichten euch in der brandneuen Ausgabe der Entertainment-News, was es aus der bunten Welt der Unterhaltung zu berichten gibt. Neben allen Neuigkeiten zu Filmen und Serien berichten wir unter anderem auch über Unternehmen und alle relevanten Ankündigungen, die nicht direkt mit der Gaming-Szene in Verbindung gebracht werden.





Wer davon genervt war, dass Oberbösewicht Snoke in Star Wars: Episode VII nur als Hologramm aufgetaucht ist, könnte sich über folgende Meldung freuen, denn wie nun angedeutet wird, könnte der Anführer der ersten Order als metergroße Puppe auftreten. Dabei folgt man dem bisherigen Trend innerhalb der „Star Wars“-Filme alienartige Wesen als Puppe darzustellen.Darüber hinaus gab es diese Woche den ersten Trailer zu Fast & Furious 8 zu sehen, der uns wahrlich dramatische Bilder geliefert hat – ohne zu viel zu verraten: Dominic Torreto könnte im achten Teil ziemlich unbeliebt werden. Richtige Freunde könnte sich daneben die Macher von Deadpool 2 verschaffen, die versprechen: „Deadpool 2 wird keine klassische Fortsetzung“. Wir wünschen viel Spaß.

Seitenauswahl

Infos zu PlayNation TV

PlayNation TV - Porno-Alarm: "Sausage Party"-Skandal in Frankreich In unserer brandneuen Entertainment-News berichten wir wieder einmal über allerlei interessante Fakten und News, die außerhalb der Gaming-Szene stattfinden. Diese Woche mit dabei: Der erste ...