In unserer brandneuen Entertainment-News berichten wir wieder einmal über allerlei interessante Fakten und News, die außerhalb der Gaming-Szene stattfinden. Diese Woche mit dabei: Mord und Totschlag sollen in einer russischen Sendung umgesetzt werden und PewDiePie verkauft seinen Play-Button

Jede Woche blicken wir über den Tellerrand der Gaming-Welt und berichten euch in der brandneuen Ausgabe der Entertainment-News, was es aus der bunten Welt der Unterhaltung zu berichten gibt. Neben allen Neuigkeiten zu Filmen und Serien berichten wir unter anderem auch über Unternehmen und alle relevanten Ankündigungen, die nicht direkt mit der Gaming-Szene in Verbindung gebracht werden.

Wer gedacht hat, dass es nichts Verrücktes mehr im Fernsehen zu sehen geben wird, könnte sich an dieser Stelle irren: In Russland plant man die Umsetzung einer Sendung, die sich an der Buchvorlage von „Die Tribute von Panem“ ‚orientiert‘ – dort sollen unter anderem Mord und Vergewaltigung „möglich“ sein. Des Weiteren reden wir über die Ebay-Auktion von PewDiePie, der seinen kostbaren Play-Button zu Verkauf angeboten hat.

