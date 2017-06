PlayNation TV - Mehr Rumpel und Curry braucht das Land

Auch am heutigen Sonntag haben wir eine brandneue Ausgabe des PlayNation Feedbacks für euch. Es gibt jede Menge Dinge zu besprechen, denn ihr hattet uns mal wieder einiges zu sagen.

Ihr wart in den letzten Tagen wieder besonders fleißig und habt uns jede Menge Kommentare hinterlassen. Höchste Zeit also, dass Ben und Patrik in einer neuen Ausgabe des PlayNation Feedbacks auf eure Rückmeldungen eingehen.

Unter anderem geht es heute um unsere allseits beliebten Gastmoderatoren Rumpel und Curry, die in der Vergangenheit viel gute Laune und frischen Wind in unsere Videos gebracht haben. Auch ihr wart von etwas Abwechslung vor der Kamera durchaus angetan und seid wie wir der Meinung, dass die beiden uns gerne jederzeit beehren dürfen. Zumindest den guten Kevin sehen wir ja regelmäßig beim PlayNation Battle – Glück gehabt!

Beinahe hätten wir die Sache mit unserem heiligen Stuhl vergessen... aber auch nur beinahe. Dementsprechend können wir es uns natürlich nicht verkneifen, dem Übeltäter im Video einen besonders grimmigen Blick zuzuwerfen. Wir behalten dich im Auge, Freundchen!

Wir wollen euer Feedback!

Außerdem hattet ihr noch tolle Ideen für weitere Videos für uns und liefertet uns neue Denkansätze zu bereits behandelten Themen. Vielen Dank dafür! Wir hoffen, dass ihr auch in Zukunft noch allerlei Feedback für uns habt, denn konstruktive Kritik hilft uns, uns regelmäßig zu verbessern und unsere Formate damit für euch noch angenehmer gestalten zu können.

