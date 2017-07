PlayNation TV - Gibt es Scripts bei unseren Battles?

Es ist wieder Sonntag und damit erneut Zeit für PlayNation Feedback! Dem Format bei dem IHR zu Wort kommt. Unter anderem dreht es sich diese Woche um das Thema, ob wir mehr Action in den Videos benötigen und ob tinNendo nicht einfach eine Festanstellung erhalten sollte.

Ihr wart in den letzten Tagen wieder besonders fleißig und habt uns jede Menge Kommentare hinterlassen. Höchste Zeit also, dass Dennis und - ausnahmsweise - Andre in einer neuen Ausgabe von PlayNation Feedback auf eure Kommentare eingehen.

Unter anderem geht es heute um das Thema, ob unsere Battles gescriptet sind und wir alles bereits im Voraus geplant haben, um möglichst viel Spannung zu bieten. Dennis muss sich aber auch seinen Skills im Bereich der Geographie stellen und diesen Fauxpas erklären.

Gebt uns eure Meinung

Außerdem hattet ihr noch tolle Ideen für weitere Videos für uns und liefertet uns neue Denkansätze zu bereits behandelten Themen. Vielen Dank dafür! Wir hoffen, dass ihr auch in Zukunft noch allerlei Kommentare für uns habt, denn konstruktive Kritik hilft uns, uns regelmäßig zu verbessern und unsere Formate damit für euch noch angenehmer gestalten zu können.

Postet eure gehaltvollen Gedanken einfach in die Kommentare unter den YouTube-Videos und wir werden uns damit auseinandersetzen - vielleicht sogar in der nächsten Ausgabe von PlayNation Feedback!

