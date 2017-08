PlayNation TV - Das Ende von PNTV - So geht es weiter!

Wir werden nach einem Jahr unser Studio verlassen und PlayNationTV in dieser Form nicht mehr weiterführen. Welche Gründe es dafür gibt und warum wir trotzdem zuversichtlich in die Zukunft blicken, erklären wir euch in den unten stehenden Zeilen.

Nach ziemlich genau einem Jahr haben wir von PlayNation zum letzten Mal das Licht in unserem PlayNationTV-Studio ausgeschaltet. Damit geht für die gesamte Redaktion von PlayNation.de eine äußerst spannende Zeit zu Ende.

Wir möchten kein großes Geheimnis aus dem Grund für das Ende von PlayNationTV machen, schließlich war es uns immer ein großes Anliegen ehrlich zu unserer Community zu sein und mit offenen Karten zu spielen. Ein Studio, wie wir es hatten, kostet natürlich Geld und auch die Mitarbeiter von Nobeo, die jeden Dienstag, unserem Produktionstag, in der Regie saßen, müssen selbstverständlich bezahlt werden. Es ist also wenig überraschend, dass unsere Videos mit durchschnittlich 5.000 bis 10.000 Aufrufen das Studio und die Mitarbeiter niemals finanzieren konnten. Leider konnten wir innerhalb eines Jahres lediglich ein recht geringes Wachstum des Kanals feststellen. Dagegen stand aber ein immenser Aufwand, dem sich die gesamte Redaktion von PlayNation.de jede Woche aufs Neue gestellt hat. Gäste für Talking Games mussten gesucht und angefragt sowie Themen für die unterschiedlichen Formate ausgearbeitet werden. Letztendlich ist es ein logischer Schritt an dieser Stelle einen Schlussstrich zu ziehen, uns gemeinsam zusammenzusetzen und kreative neue Ideen zu finden.

Alle Beteiligten haben mit viel Motivation, Hingabe und Herzblut an diesem Projekt mitgearbeitet, um PNTV so zu gestalten, wie wir es uns schon in der Vergangenheit oft gewünscht haben. Wir sind dankbar für die Möglichkeiten, die uns geboten worden sind, um das Projekt zu realisieren. Wir standen über ein Jahr lang in unserem eigenen Studio und konnten eigene Formate ausarbeiten, unzählige interessante und sympathische Menschen kennenlernen und uns kreativ ausleben. An dieser Stelle gilt vor allem ein großes Dankeschön an unseren Partner Studio71, der mit der Studio-Idee auf uns zugekommen ist und uns in allen Punkten tatkräftig unterstützt hat. Gemeinsam haben wir Ideen gesammelt, ein Studio-Set entworfen, an den unzähligen Videos gearbeitet und coole Events auf die Beine gestellt. Weiterhin stand uns mit Nobeo ein Dienstleister zur Seite, der sich um die gesamte Produktion sowie die Aufzeichnung gekümmert hat. Nicht zu vergessen die vielen anderen tollen Leute, die gemeinsam mit der PlayNation-Redaktion gearbeitet und uns so gut wie nur möglich unterstützt haben.

Zwar wird es nun keine frischen Videos mehr aus unserem PNTV-Studio geben, allerdings birgt auch jedes Ende einen Anfang, weshalb es mit PlayNation.de in jedem Fall weitergehen wird. Es arbeitet weiterhin ein zehnköpfiges Team an täglich frischen Inhalten in Form von News, Artikeln, Umfragen und vielem mehr. Doch auch Videos wird es weiterhin auf unserem YouTube-Kanal sowie auf PlayNation.de geben. Unsere PlayNation-Battle sind vorproduziert und werden noch über einen weiteren Monat immer dienstags und freitags um 17 Uhr veröffentlicht.

Weiterhin dürft ihr euch wie gewohnt auf die monatliche Release-Vorschau, die Top-List, Event-Videos und Specials freuen. Der YouTube-Kanal wird in jedem Fall weiterhin mit coolen Inhalten befüllt und wir würden uns freuen, wenn ihr uns durch ein Abonnement auch in Zukunft unterstützen würdet.

Einen großen Dank an dieser Stelle natürlich auch an all unsere Leser hier auf PlayNation.de sowie an alle Zuschauer, die PlayNationTV zu dem gemacht haben, was es heute ist - Danke!

